Шевченко: я не делал, не делаю и не собираюсь делать никому паспорта

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о натурализации нападающего киевского «Динамо» Жуниора Мораеса.

«Я не занимаюсь натурализацией, и не комментирую перспективы игроков. Если футболист имеет украинский паспорт и показывает хороший уровень игры, то мы, конечно, его приглашаем. У всех равные условия.

Я не делал, не делаю и не собираюсь делать никому паспорта. Это личное дело самих футболистов. Мне кажется, что все спекуляции по этому поводу пора уже прекратить", — цитирует тренера FootBoom.