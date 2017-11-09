О`Нил: мы знаем, насколько важен для всей Северной Ирландии выход на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нил поделился ожиданиями от противостояния с соперниками из Швейцарии в борьбе за путёвку на чемпионат мира — 2018 в России.



«Да, это двухматчевое противостояние, так что домашняя игра — шанс занять выгодную позицию перед второй встречей. Наша команда эволюционировала и прошла через непростые времена, а для некоторых игроков это последняя возможность сыграть на турнире такого уровня, и их поездка в Россию будет заслуженной.



Единственное, что я бы сказал своим игрокам: не бойтесь этой ситуации, примите её, и, что бы не случилось, не оглядывайтесь назад. Мы знаем, что стоит на кону, и насколько это важно для всей Северной Ирландии», — цитирует специалиста BBC.



Последний раз сборная Сборной Ирландии выступала на чемпионате мира в 1986 году в Мексике.