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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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О`Нил: мы знаем, насколько важен для всей Северной Ирландии выход на ЧМ-2018

Футбол

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нил поделился ожиданиями от противостояния с соперниками из Швейцарии в борьбе за путёвку на чемпионат мира — 2018 в России.

«Да, это двухматчевое противостояние, так что домашняя игра — шанс занять выгодную позицию перед второй встречей. Наша команда эволюционировала и прошла через непростые времена, а для некоторых игроков это последняя возможность сыграть на турнире такого уровня, и их поездка в Россию будет заслуженной.

Единственное, что я бы сказал своим игрокам: не бойтесь этой ситуации, примите её, и, что бы не случилось, не оглядывайтесь назад. Мы знаем, что стоит на кону, и насколько это важно для всей Северной Ирландии», — цитирует специалиста BBC.

Последний раз сборная Сборной Ирландии выступала на чемпионате мира в 1986 году в Мексике.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Северной Ирландии — Футбол Сборная Швейцарии — Футбол Майкл ОНил
Новости. Чемпионат мира 2018
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