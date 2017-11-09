Билардо: Месси не хватает победы на ЧМ, чтобы быть на уровне Пеле и Марадоны

Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо провёл аналогию между экс-футболистом национальной команды Диего Марадоной и нынешним лидером «альбиселесте» Лионелем Месси. Специалист, приведший аргентинскую сборную в 1986 году к титулу чемпиона мира, считает, что футболисту «Барселоны» не хватает победы на чемпионате мира, чтобы достичь уровня Марадоны и Пеле.

«Месси уникален и отличается от других. Точно так же, как Марадона, Пеле и Круифф. Они все отличные игроки, но футболист остаётся в истории футбола благодаря тому, что поднимает над своей головой кубок. Месси не хватает победы на мундиале, чтобы быть на одном уровне с Пеле и Марадоной. Когда я впервые увидел Месси, сказал себе: «Чёрт побери, кто этот парень?» Потом задался вопросом о том, на какой позиции он должен играть. Мне сказали, что его можно задействовать в любом амплуа. Кем был Марадона? Ни нападающим, ни полузащитником. То же самое можно сказать и о Пеле. Такие игроки должны действовать на поле свободно, без привязки к какой-то одной позиции», — цитирует Билардо La Nación.