Хонда забил в Кубке Мексики, пробежав с мячом с центра поля

Бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за мексиканскую «Пачуку», отметился шикарным голом в матче 1/4 финала Кубка Мексики с «Тихуаной» (4:0). Японский футболист пробежал с мячом с центра поля, обыграл нескольких игроков соперника, вошёл в штрафную площадь и поразил ворота хозяев.

В полуфинале «Пачука» сыграет с клубом «Атланте», который на пути в 1/2 финала обыграл «Гвадалахару» (2:1). В другом полуфинале встретятся «Америка» и «Монтеррей». Оба матча состоятся 12 ноября.

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