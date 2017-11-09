«МС» предложит Жезусу новый контракт с окладом в £ 100 тыс. в неделю

Руководство «Манчестер Сити» намерено предложить нападающему Габриэлю Жезусу новый контракт. Об этом сообщает Daily Mail. В английском клубе довольны игровой формой бразильца и хотят вознаградить соглашением, по которому увеличится и оклад 20-летнего футболиста.

По действующему контракту Габриэл Жезус зарабатывает £ 70 тыс. (€ 79 тыс.), но после подписания нового договора его оклад должен возрасти до £ 100 тыс. (€ 113 тыс.). Контракт футболиста с «горожанами» действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне нападающий сборной Бразилии принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас.