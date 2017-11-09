Зырянов: «Спартак» добился своего спустя 16 лет. И успокоился на столько же лет

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов побывал в гостях у радио «Зенит». В частности, у 40-летнего футболиста спросили, почему другие клубы РФПЛ не могут подтянуться к посещаемости матчей, которую в этом сезоне демонстрирует «Зенит», и привели в пример «Спартак». Средняя посещаемость спартаковского стадиона в нынешнем сезоне РФПЛ — 26 945 зрителей, у «Зенита» — 44 179 зрителей.

«20-30 тыс. — это тоже хорошо. Всё-таки это Москва, там не только одна команда», — сказал Зырянов. После чего перешёл на шутливый тон: «А вообще, «Спартак», став в прошлом сезоне чемпионом, добился своего спустя 16 лет. И теперь немножко успокоился. Ещё на столько же лет».