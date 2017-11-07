100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Челси» может назначить Лэмпарда на должность технического директора

Футбол

«Челси» рассматривает кандидатуру бывшего футболиста клуба Фрэнка Лэмпарда на роль технического директора после того, как этот пост покинул Майкл Эменало.

Нигериец начал работать в «Челси» в 2007 году, а техническим директором клуба стал в 2011-м. По сообщениям СМИ, Эменало может продолжить карьеру в «Монако». В клубе Лиги 1 ищут человека, который способен помочь им укрепиться среди футбольной элиты Франции и Лиги чемпионов.

Как сообщает Daily Express, одним из первых кандидатов на замену Эменало стал Лэмпард, который завершил карьеру в феврале нынешнего года. В «Челси» сейчас идёт обсуждение, насколько Лэмпард сможет подойти на эту роль.

Эменало покинул пост технического директора «Челси» и может перейти в «Монако»
Источник: Daily Express Сообщить об ошибке
Теги
Челси Фрэнк Лэмпард
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент