«Челси» может назначить Лэмпарда на должность технического директора

«Челси» рассматривает кандидатуру бывшего футболиста клуба Фрэнка Лэмпарда на роль технического директора после того, как этот пост покинул Майкл Эменало.

Нигериец начал работать в «Челси» в 2007 году, а техническим директором клуба стал в 2011-м. По сообщениям СМИ, Эменало может продолжить карьеру в «Монако». В клубе Лиги 1 ищут человека, который способен помочь им укрепиться среди футбольной элиты Франции и Лиги чемпионов.

Как сообщает Daily Express, одним из первых кандидатов на замену Эменало стал Лэмпард, который завершил карьеру в феврале нынешнего года. В «Челси» сейчас идёт обсуждение, насколько Лэмпард сможет подойти на эту роль.