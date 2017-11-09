Сегодня, 9 ноября, игроки сборной Аргентины совершили прогулку по Красной площади, передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Утром аргентинская команда провела тренировку на базе московского «Спартака» в Тушино, разделившись на две группы. После занятия футболисты и тренерский штаб отправились в центр Москвы, чтобы взглянуть на исторические достопримечательности и посетить ГУМ.

Болельщики попытались сфотографироваться с футболистами, однако представители пресс-службы не позволили этого сделать.

Матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники». Начало — в 16:00 мск. Билеты на матч можно купить на «Чемпионате».

Игроки сборной Аргентины прогулялись по Красной площади Фото : Championat.com