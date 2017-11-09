Кьеллини: Италии нужны настоящие защитники, тики-така не в нашей философии

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини, говоря о том, что в Италии нет достойной замены ветеранам Бонуччи или Барцальи, отметил, что стиль футбола Гвардиолы, в который все стремятся играть, вредит местным защитникам.

«Желание играть в стиле, который проповедует Гвардиола, вредит многим итальянским защитникам. Теперь каждый хочет так строить свою игру, но не знает, как опекать соперника. Мы не можем играть, как испанцы, в тики-таку, это не в нашей философии. Нам нужны настоящие защитники, цепкие и жёсткие. Среди молодых сегодня выделяются Ругани, Кальдара и Раманьоли», — цитирует Кьеллини Gazzetta dello Sport.