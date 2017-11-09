Гончаренко оштрафован на 30 тыс. рублей за поведение в матче с «Локомотивом»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам встречи 16-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:2) оба клуба получили штраф за скандирование оскорбительных кричалок своих болельщиков, а наставник «армейцев» Виктор Гончаренко наказан за выходы пределов технической зоны.

«По матчу «Локомотив» — ЦСКА: за скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» мы оштрафовали клуб на 70 тыс. рублей. Также за скандирование оскорбительных выражений болельщиками ЦСКА мы оштрафовали клуб на 30 тыс. рублей.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику во время матча, за это мы оштрафовали клуб на 100 тыс. рублей.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тыс. рублей и предупреждён, что в случае повторения нарушения наказание будет более строгим», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.