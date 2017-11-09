«Локомотив» подал заявление в КДК о рассмотрении эпизода в матче с ЦСКА

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матча 16-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:2) «железнодорожники» подали заявление в КДК о рассмотрении одного из эпизодов встречи.

«Мы получили заявление от «Локомотива» о рассмотрение одного эпизода. Сразу скажу – это не эпизод с ударом Вернблума. «Локомотив» прислал заявление, сейчас мы проводим проверку. Если КДК сочтём необходимым, то возбудим дело и рассмотрим его на очередном заседании комитета», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

По информации «Чемпионата», это эпизод, произошедший между «железнодорожниками» и ЦСКА с участием полузащитника «армейцев» Понтуса Вернблума. На 92-й минуте встречи шведский игрок нарушил правила на Игоре Денисове, однако главный арбитр встречи Сергей Карасёв не заметил этот момент.