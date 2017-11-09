До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пуйоль: Неймар может взойти на трон после Месси, но только через 7-10 лет

Футбол

Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси и форварде «Реала» Криштиану Роналду. Футболист выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Неймар в перспективе мог бы стать лучшим игроком мира.

«Месси или Роналду? Речь идёт о двух потрясающих футболистах. Несомненно, они лучшие в мире. Я лично видел, как тренируется Месси. И уверенно могу сказать, что он лучше остальных. Роналду тоже силён, и с каждым годом он становится ещё сильнее. В будущем на трон может взойти Неймар. Но думаю, что это не произойдёт в ближайшие 7-10 лет» — сказал Пуйоль. Championat.Asia.

Месси обошёл Пуйоля по количеству матчей за «Барселону»
Источник: Championat.Asia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Сборная Португалии — Футбол ФК Барселона Карлес Пуйоль Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент