Вайсс останется главным тренером сборной Грузии ещё на два года

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс останется у руля национальной команды ещё на два года, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на самого специалиста. Таким образом, Вайсс будет тренировать национальную команду в отборочном цикле чемпионата Европы и в розыгрыше Лиги наций. Подробностей нового соглашения между ним и Федерацией футбола Грузии Вайсс не раскрыл.



53-летний словак возглавил сборную Грузии в январе 2016 года. Его контракт был рассчитан до окончания отборочного цикла к чемпионату мира—2018. Руководство федерации поставило перед Вайссом задачу – занять в отборочной группе третье место. Однако по итогам квалификации грузинская команда набрала пять очков и с этим показателем оказалась на пятой строчке, опередив в группе только сборную Молдавии. При этом сборная Грузии не смогла одержать ни одной победы в отборочном цикле.



На протяжении нескольких последних недель ФФГ и Вайсс вели переговоры о возможном продлении контракта. Президент федерации Леван Кобиашвили неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить сотрудничество с Вайссом. Сам Вайсс ситуацию никак не комментировал. Кроме того недавно сообщалось, что Вайсс рассматривается в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии.

Вайсс и Просинечки – кандидаты на пост главного тренера в сборной Сербии