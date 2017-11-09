Орлов: слышал от игроков, что Вернблум бьёт со словами «меня никогда не удалят»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. В недавнем матче с «Локомотивом» (2:2) швед ударил соперника локтем и получил за это жёлтую карточку.



«Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал „Зенит“, и увидел, как швед ставит ногу. Сказал тогда, что в полку костоломов прибыло. Мне вечером перезвонили, и Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, всё-таки шведский футболист, кандидат в сборную, всё прочее. А я спрашиваю: „Ну он костолом или нет?“



Самое печальное другое. Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьёт их и говорит: „Меня никогда не выгонят с поля“. Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причём у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле. Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с „Локомотивом“ — это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы, так и убить можно человека. Почему-то ему арбитры благоволят», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

КДК не стал рассматривать удар Вернблума на матче «Локомотив» — ЦСКА