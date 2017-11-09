Экс-хавбек «Локомотива» — в символической сборной африканского отбора ЧМ-2018

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Мбарк Буссуфа попал в символическую сборную лучших игроков африканского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, сообщает пресс-служба африканской конфедерации футбола.

33-летний футболист, который ныне выступает за «Аль-Джазиру» из ОАЭ, принял участие в пяти матчах за свою команду и отметился двумя результативными передачами.

Помимо Буссуфа, в символическую сборную вошли Денис Оньянго (Уганда), Серж Орье (Кот-д'Ивуар), Леон Балогун (Нигерия), Ахмед Хегази (Египет), Али Малул (Тунис), Виктор Мозес (Нигерия), Садио Мане (Сенегал), Юссеф Мсакни (Тунис), Мохамед Салах (Египет), Халид Бутаиб (Марокко).