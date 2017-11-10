Левандовски: «Бавария» должна быть в состоянии подписывать лучших игроков

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что мюнхенцы должны быть конкурентоспособны при работе на трансферном рынке при приглашении качественных футболистов.



«Если обратить внимание на то, сколько денег вкладывают другие клубы, то и «Бавария» должна быть более креативной в этом вопросе. Клуб должен быть в состоянии подписывать лучших игроков. Не нужно быть слепым, ведь команде нужны лучшие футболисты каждые два-три года, чтобы освежать состав и привносить в него новые качества», — приводит мнение форварда немецкое издание Bild.

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