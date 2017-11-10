100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Левандовски: «Бавария» должна быть в состоянии подписывать лучших игроков

Футбол

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что мюнхенцы должны быть конкурентоспособны при работе на трансферном рынке при приглашении качественных футболистов.

«Если обратить внимание на то, сколько денег вкладывают другие клубы, то и «Бавария» должна быть более креативной в этом вопросе. Клуб должен быть в состоянии подписывать лучших игроков. Не нужно быть слепым, ведь команде нужны лучшие футболисты каждые два-три года, чтобы освежать состав и привносить в него новые качества», — приводит мнение форварда немецкое издание Bild.

«Бавария» намерена приобрести Дракслера в качестве замены Рибери
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Роберт Левандовски
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент