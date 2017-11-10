100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Клопп: в «Боруссии» Д у меня было замечательное время, но не хочу возвращаться

Футбол

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, возглавляющий ныне «Ливерпуль», признался, что скучает по немецкому клубу. Клопп покинул «Боруссию» по окончании сезона-2014/15. Тот сезон для команды получился неудачным, она заняла в турнирной таблице 7-е место.

«Чего мне не хватает, что у меня было в «Боруссии? Всего! Однако я не жалею о своём уходе из клуба. Это было замечательное время, но я покинул в «Боруссию» в правильный момент. Я не хочу туда возвращаться, за исключением тех случаев, когда мы будем играть против них», — цитирует Клоппа интернет-портал Goal.

Клопп до перехода в «Ливерпуль» отверг предложение другого клуба АПЛ
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Ливерпуль Юрген Клопп
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент