Клопп: в «Боруссии» Д у меня было замечательное время, но не хочу возвращаться

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, возглавляющий ныне «Ливерпуль», признался, что скучает по немецкому клубу. Клопп покинул «Боруссию» по окончании сезона-2014/15. Тот сезон для команды получился неудачным, она заняла в турнирной таблице 7-е место.

«Чего мне не хватает, что у меня было в «Боруссии? Всего! Однако я не жалею о своём уходе из клуба. Это было замечательное время, но я покинул в «Боруссию» в правильный момент. Я не хочу туда возвращаться, за исключением тех случаев, когда мы будем играть против них», — цитирует Клоппа интернет-портал Goal.