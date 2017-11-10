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Лёв рассчитывает на Нойера на чемпионате мира в России

Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв отметил, что продолжает рассчитывать на голкипера национальной команды Мануэля Нойера на предстоящем чемпионате мира в России. Футболист мюнхенской «Баварии» получил тяжёлую травму ноги и надолго выбыл из строя. В сентябре Нойер сломал ногу на тренировке, и изначально предполагалось, что он вернётся в строй в январе. Однако недавно немецкие СМИ сообщили, что до весны Нойер на поле не выйдет.

«Всё идёт по плану. Я говорил с врачами, и нет оснований для беспокойства. Впереди у него ещё достаточно времени для того, чтобы быть в нужных кондициях. Я знаю, что участие Нойера в мундиале вполне реально», — цитирует Лёва интернет-портал Goal.

Восстановление Нойера может затянуться
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Сборная Германии — Футбол Йоахим Лёв Мануэль Нойер Травмы — футбол ЧМ-2018
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