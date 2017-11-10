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Хави: Месси прост и человечен, а люди, общаясь с ним, надевают броню

Футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», адресовал слова похвалы нападающему каталонской команды Лионелю Месси. Хави отметил не только игровые, но и человеческие достоинства футболиста сборной Аргентины.

«У меня с Месси были отличные отношения как на поле, так и вне его. Месси очень прост и человечен. Он не такой сложный человек, как о нём думают. Но когда речь идёт о Месси, люди надевают броню. Месси способен применить дриблинг, организовать игру, дать последний пас, расстраивать взаимодействие между линиями обороны соперника, бить штрафные и пенальти, наносить удары из-за пределов штрафной площадки. Так что это безупречный футболист. Как «Барселона», так и аргентинская сборная не могут позволить себе роскошь лишать Месси возможности получать мяч. Он должен входить в ритм игры», — цитирует Хави Marca.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Аль-Садд ФК Барселона Лионель Месси Хави
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