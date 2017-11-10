Плетикоса: в «Шахтёре» Фернандиньо котировался едва ли не ниже остальных

Бывший вратарь донецкого «Шахтёра» Стипе Плетикоса рассказал, чем Фернандиньо, который ныне выступает за «Манчестер Сити», запомнился ему, будучи игроком украинской команды.

«Когда он пришёл в «Шахтёр», то котировался едва ли не ниже остальных. Я и близко представить не мог, что он сделает такую блестящую карьеру, станет лидером «Манчестер Сити». Он пришёл вместе с таким высоким, худощавым защитником Леонардо. Фернандиньо ничем не отличался от него по классу. Только где сейчас Леонардо, а где Фернандиньо? По желанию и отдаче Фернандиньо очень напоминает Тимощука. Для успеха он пожертвовал многим. А по жизни Ферна был очень тихим парнем. Прям не бразилец! Вне поля никто его не замечал», — цитирует Плетикосу Football.ua.