Гиггз: финал ЛЧ в 1999 году самый памятный. Это единственный раз, когда я плакал

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в беседе с пресс-службой клуба вспомнил о самом памятном матче в карьере. По словам валлийца, это был финал Лиги чемпионов 1999 года, когда «МЮ» обыграл «Баварию» (2:1).

«Лучший момент в карьере, который я когда-либо переживал на футбольном поле, – это финальный свисток на «Камп Ноу» в 1999 году. Я действительно плакал. Это единственный раз, когда у меня текли слёзы на футбольном поле. Эмоции захватили меня», — рассказал Гиггз.

В памятном матче «Манчестер Юнайтед» уступал 0:1 после гола Марио Баслера, но сумел вырвать победу благодаря голам Тедди Шерингема на 91-й и Уле-Гуннара Сульшера на 93-й минутах.

Видео финала Лиги чемпионов 1999 года можно посмотреть на канале NixBlack в YouTube.