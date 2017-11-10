Аргентинская делегация осталась в восторге от стадиона «Спартака»

Аргентинская делегация во главе с чемпионом мира 1986 года, а ныне тренером сборной Аргентины Хорхе Бурручагой посетила домашний стадион «Спартака» — «Открытие Арену». Об этом говорится на официальной странице красно-белых в «Твиттере».

«Гости остались в восторге от стадиона «Спартака», а также от Зала Славы», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины проведёт товарищеский матч против сборной России. Встреча состоится на реконструированном стадионе «Лужники». Начало – в 16:00 мск.

Купить билеты на матч можно на «Чемпионате».

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