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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Альба: Испания не хочет попасть на Аргентину, как и они на нас

Футбол

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Хорди Альба прокомментировал слова одноклубника и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который признался, что не хотел бы попасть на команду Испании на групповом этапе чемпионата мира 2018 года.

«Время от времени мы говорим о чемпионате мира, о самых сильных соперниках. Мы тоже не хотим попасть на Аргентину. Это отличная команда, в которой играют лучшие в мире футболисты. И, конечно же, никто не захочет получить в соперники такую команду, как Аргентина», — цитирует Альбу Mundo Deportivo.

Месси: не хочу, чтобы Аргентина на ЧМ-2018 попала в одну группу с Испанией
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол ФК Барселона Лионель Месси Хорди Альба ЧМ-2018
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