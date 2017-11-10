Альба: Испания не хочет попасть на Аргентину, как и они на нас

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Хорди Альба прокомментировал слова одноклубника и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который признался, что не хотел бы попасть на команду Испании на групповом этапе чемпионата мира 2018 года.

«Время от времени мы говорим о чемпионате мира, о самых сильных соперниках. Мы тоже не хотим попасть на Аргентину. Это отличная команда, в которой играют лучшие в мире футболисты. И, конечно же, никто не захочет получить в соперники такую команду, как Аргентина», — цитирует Альбу Mundo Deportivo.