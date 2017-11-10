Альба: без Неймара мне стало гораздо легче играть в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба поделился мнением об уходе Неймара из каталонской команды в «ПСЖ», отметив, что без бразильца ему легче играть.

«Неймар – отличный игрок, который ушёл из-за своих обстоятельств, чувств, мыслей. В конце концов, в «Барселоне» осталось много футболистов, которые могут хорошо работать, и я в восторге от этих людей. Как я уже говорил, у меня появилось больше пространства, мне стало легче играть», — цитирует Альбу Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ла Лиги Хорди Альба принял участие в 9 матчах и отдал 4 результативные передачи.