Ещенко: мне бы хотелось попробовать себя в Англии

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, в какой стране он хотел бы попробовать свои силы. Ранее защитник высказал мнение, что если бы он раздавал только точные передачи, то выступал бы в топ-чемпионате.

«Поскольку я атакующий крайний защитник, мне бы хотелось попробовать себя в Англии. Думаю, что мне подходит и тамошний стиль игры. Силовой, быстрый, с использованием флангов. Хотя в Германии, где на матчи приходит очень большое количество зрителей, тоже интересно», — цитирует Ещенко Bobsoccer.