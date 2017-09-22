Ещенко: раздавал бы только точные передачи — в Европе бы играл, в топ-чемпионате

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как относится к критике в свой адрес, а также о конкуренции с Марко Петковичем.
«Иногда читаю. Самое главное, что я понимаю, где сыграл неправильно. Лично мне нужно поработать над техникой. Но не только мне, а нам всем.
В матче с «Марибором» мы подсели, стали играть на удержание счёта. На то, что гол пришёл с моего фланга, могу ответить, что когда страхуешь партнёра, то оголяешь свою зону. Можно остаться на месте и сказать: «А я держал своего соперника и гол забили не из моей зоны». И неважно, что там был выход двое в одного.
Меня критикуют за то, что я пару раз отдал неточный пас – и всё. Раздавал бы только точные передачи — в Европе бы играл, в топ-чемпионате. А из-за ошибок всем кажется, что Ещенко плохой. Есть ли ощущение несправедливости? Если я виноват, то внутри всегда согласен с этим.
Я нахожусь в хорошем физическом состоянии. Вошёл в четвёрку по километражу во всей Лиге чемпионов. Лидеры — испанец Коке, ещё кто-то из «Челси» и я.
Что касается конкуренции с Петковичем, то она должна быть. Марко многое понимает по-русски и знает, где ошибается, что нужно исправлять. Мы хорошо общаемся, он адаптирован в коллективе, это хороший игрок", — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.