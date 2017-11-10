Калачёв и Дядюн вернулись в общую группу «Ростова»

«Ростов» продолжает подготовку к домашнему матчу 17-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром» (19 ноября). Сегодня жёлто-синие провели очередную тренировку на запасном поле стадиона «Олимп-2». В занятии приняли участие игроки основного состава, которые не задействованы в своих национальных сборных.



Футболисты Тимофей Калачёв и Владимир Дядюн восстановились от повреждений и занимались в общей группе. В то же время полузащитник Павел Могилевец работал по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт ростовского клуба.

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