Краневиттер: в Санкт-Петербурге болеют круче, чем на «Висенте Кальдерон»!

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о тренерах, с которыми ему приходилось работать, а также сравнил атмосферу на арене «Санкт-Петербург» и испанских стадионах.

«У меня было много тренеров, которые оказали огромное влияние на развитие моей карьеры, — это и Манчини сейчас, и Симеоне в «Атлетико», и Сампаоли в «Севилье». Но я до сих пор считаю, что мне предстоит ещё очень многому научиться и многое узнать в футболе. Всё ещё впереди. Симеоне — очень суровый тренер. «Атлетико» вышел на столь высокий уровень во многом благодаря ему. На самом деле у Манчини и Симеоне очень много общего. Главное сходство — они оба тренеры-победители. Для них нет никакого другого результата, кроме победы.

Что касается атмосферы на стадионе «Санкт-Петербург», то больше 50 тысяч на наших матчах — это великолепно. Я хочу, чтобы болельщики на трибунах понимали, какой неоценимый вклад они вносят в наши победы. Это не просто слова, такая поддержка действительно окрыляет, ты чувствуешь ответственность перед этими людьми и стараешься показать свой максимум в каждом игровом эпизоде. Я играл на «Висенте Кальдероне» и «Рамон Санчес Писхуан», в Испании люди сходят с ума от любви к футболу. Но когда я оказался в Петербурге, понял, что здесь на трибунах болеют ещё круче!» — цитирует Краневиттера официальный сайт «Зенита».