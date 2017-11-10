Краневиттер: Месси на самом деле очень простой и компанейский парень

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Матиас Краневиттер в преддверии товарищеского матча со сборной России, который пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге, поделился впечатлениями от вызова в национальную команду, а также выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не страдает звёздной болезнью.

«Я бесконечно рад вызову в сборную Аргентины, потому что выступать за национальную команду — большая честь для любого футболиста. Одна из моих целей — сыграть на чемпионате мира в России. Что касается того, почему наша сборная так тяжело отбиралась на ЧМ-2018, то в Южной Америке очень сложный отборочный раунд, возможно, самый сложный из всех. Все соперники сильные, они регулярно играют между собой и знают друг друга до мелочей. Почти все команды в нашем отборе претендуют на выход на чемпионат мира, но мы показали, что являемся мощной командой и что достойны выступить на мундиале в России.

Если говорить о Месси, то он на самом деле очень простой, компанейский парень. У него нет ни намека на заносчивость, он не страдает от звёздной болезни. Да, для аргентинских фанатов Лионель — настоящий идол, люди готовы молиться на него, но в команде он такой же игрок, как все остальные, мы все работаем на один результат. Сложно привести какой-то конкретный пример просто потому, что он не будет уникальным — Месси ведёт себя в коллективе точно так же, как и все. Для меня большая честь играть с ним в одной команде», — цитирует Краневиттера официальный сайт «Зенита».

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