Эвра дисквалифицирован на еврокубковые матчи до конца сезона

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по поводу инцидента с защитником «Марселя» Патрисом Эвра, который 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1) ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.
УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года и оштрафовал 36-летнего футболиста на € 10 тыс. «Марсель» оштрафован за поведение своего игрока на € 25 тыс.
Издание RMC сообщает, что «Марсель» принял решение разорвать контракт с Эвра.
Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.
Дешам: Эвра прекрасно понимает, что не должен был бить фаната