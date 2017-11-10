Эвра дисквалифицирован на еврокубковые матчи до конца сезона

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по поводу инцидента с защитником «Марселя» Патрисом Эвра, который 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1) ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.

УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года и оштрафовал 36-летнего футболиста на € 10 тыс. «Марсель» оштрафован за поведение своего игрока на € 25 тыс.

Издание RMC сообщает, что «Марсель» принял решение разорвать контракт с Эвра.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.