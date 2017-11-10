Ари: хочу остаться в «Локомотиве» по окончании срока аренды

Нападающий Ари, арендованный «Локомотивом» у «Краснодара» до конца текущего сезона, подчеркнул, что хотел бы стать полноценным игроком «железнодорожников».



«После того как закончится арендный контракт, я бы хотел остаться в „Локомотиве“. Этот клуб мне очень много дал, и мне бы хотелось остаться здесь ещё на несколько лет, а возможно, и завершить карьеру.



Моё состояние? С „Копенгагеном“ не сыграю, но буду поддерживать клуб всем сердцем. Я практически полностью готов, но, поговорив с врачами, мы решили не рисковать», — цитирует Ари ТАСС.

Ари: в январе-феврале российский паспорт будет готов, документы поданы