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Марат Измайлов: «Спартак» — самая интересная команда в РФПЛ

Футбол

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Марат Измайлов признался в симпатиях к «Спартаку» и ответил на вопрос, способны ли «железнодорожники», по его мнению, стать чемпионами в этом сезоне.

«Конечно. Вот-вот восстановятся Ари и Чорлука. Помешать «Локомотиву» может только он сам. Конечно, конкуренция присутствует. Нельзя списывать со счетов «Спартак». Сегодня для меня это самая интересная команда в чемпионате России. Дело в футболистах, которые там играют. Фернандо считаю мастером высочайшего класса. Если бразилец в форме, он делает половину игры своего клуба. Похожий пример был с Диарра в «Локо», — сказал Измайлов.

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Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Спартак Лукас Фернандо Марат Измайлов
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