MLS представила видео самых курьёзных моментов сезона

На официальном канале MLS в YouTube представлена подборка самых курьёзных моментов 2017 года. На видео присутствуют неудачные удары в падении и вбрасывания мяча из аута, столкновения футболистов с арбитрами, оригинальные празднования голов и многое другое.

Видео можно посмотреть на официальном канале MLS в YouTube.

На данный момент в MLS определились финалисты обеих конференций. В финале Западной конференции «Сиэтл Саундерс» встретится с «Хьюстон Динамо», а на Востоке «Коламбус Крю» померяется силами с «Торонто».