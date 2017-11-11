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MLS представила видео самых курьёзных моментов сезона

Футбол

На официальном канале MLS в YouTube представлена подборка самых курьёзных моментов 2017 года. На видео присутствуют неудачные удары в падении и вбрасывания мяча из аута, столкновения футболистов с арбитрами, оригинальные празднования голов и многое другое.

Видео можно посмотреть на официальном канале MLS в YouTube.

На данный момент в MLS определились финалисты обеих конференций. В финале Западной конференции «Сиэтл Саундерс» встретится с «Хьюстон Динамо», а на Востоке «Коламбус Крю» померяется силами с «Торонто».

Дубль Дэмпси вывел «Сиэтл Саундерс» в финал конференции MLS
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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