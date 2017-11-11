Мората: Конте уделяет внимание тактике и контролю над игрой больше, чем Зидан

Нападающий «Челси» Альваро Мората сравнил своего нынешнего главного тренера Антонио Конте с наставником «Реала» Зинедином Зиданом, с которым он ранее работал в мадридском клубе. Форвард выразил мнение, что итальянский специалист уделяет больше внимание тактике, а также чаще старается оказывать влияние на игру своей команды.

«Оба тренера обладают менталитетом победителя. Конте больше уделяет внимание тактике и контролирует то, как играет команда. Он очень страстный человек. Что касается Зидана, то он также является тренером-победителем, но работает в другой манере», — цитирует Морату AS.