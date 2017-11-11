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Сборная России проиграла Аргентине в первом матче в обновлённых «Лужниках»

Футбол

Сборная России со счётом 0:1 проиграла Аргентине в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

Аргентинцы на протяжении почти всего матча владели ощутимым преимуществом, но несколько раз российскую сборную спасал голкипер Игорь Акинфеев. На 86-й минуте гостям удалось-таки открыть счёт — Серхио Агуэро после передачи от Кристиана Павона со второй попытки отправил мяч в ворота команды Станислава Черчесова.

В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге, а Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 ноября 2017, суббота. 16:00 МСК
Россия
0 : 1
Аргентина
0:1 – Агуэро – 86

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» сборной Аргентины.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол товарищеские матчи
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