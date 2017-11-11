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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Губерниев: очень жду возвращения Зобнина, он за двоих сойдёт как футболист

Футбол

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча сборных России и Аргентины.

Встреча, прошедшая сегодня на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счётом 0:1.

«Что касается игры, то обе команды стоили друг друга. Мне понравился Глушаков. Игорь Акинфеев, как всегда, молодец. Во второй половине, когда вышел Дзагоев, команда заиграла красками футбольными. Очень жду возвращения Зобнина, потому что он за двоих сойдёт как футболист. Когда с нами Зобнин, то играют не 11, а 12 человек. Поэтому желаю Роману скорейшего выздоровления.

Гол назревал, проиграли по делу. Но я вижу резервы для усиления игры, Черчесов тоже их видит. Но выглядели достойно против сильного соперника, теперь готовимся к Испании. А я пытаюсь согреться, выпивая четвёртый литр чая после стояния на реке Москве», — заявил Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Губерниев: если будем так встречать гостей в 2018 году, будет немножко стыдно
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Алан Дзагоев Денис Глушаков Игорь Акинфеев Роман Зобнин
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