Губерниев: если будем так встречать гостей в 2018 году, будет немножко стыдно

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым рассказал, что остался разочарован организацией товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1), проходившего сегодня на обновлённом стадионе «Лужники». Ранее Губерниев в своём «инстаграме» пожаловался на то, что сотрудники стадиона долго не выпускали людей с трибун.

«Я был в полной уверенности, что мы взяли на вооружение порядок, когда никакие верхние и нижние ярусы по очереди не выходят, а выходят все сразу. Но фишка заключалась ещё и в том, что были проблемы, видимо, с метро. И людям, которые были с нижних ярусов выходили, объявляли, что что-то закрыто. И огромная десятитысячная толпа не знала, что делать. Я очень удручён подобной историей, потому что было очень сложно попасть на стадион. Я специально пошёл за ворота, а не во всякие ВИП-ложи, чтобы посмотреть футбол с болельщиками. Мы не без труда туда попали, меры безопасности были на уровне. Полиция работала безукоризненно, а вот на выходах… Плохо работала акустика на стадионе. Ничего не было слышно, из того, что объявляли. Авторитетно заявляю, что за воротами ничего не было слышно, и люди жаловались. А потом мы больше получаса стояли и ждали, когда начнётся выход с трибун. Россия – Аргентина тот матч, когда очень многие приехали из других городов. С нами были болельщики из Тулы, из Тамбова, из Саратова. Они опаздывали на поезда. Естественно все хотели в туалет, было холодно. На моих глазах родители снимали с себя одежду, чтобы согреть детей, потому что на улице не май. Понятно, что чемпионат мира будет летом.

Я сегодня был торжественно принят в послы чемпионата мира по футбола от города Москвы. Мне вручили сертификат за подписью мэра Собянина. И я решил провести инспекцию, пошёл на футбол и был удивлён и удручён. Я много раз был на футболе заграницей. Я знаю, как происходят выходы с трибун. И у меня было полное ощущение, что после реконструкции, после позитивных изменений, мы возьмём мировую практику на вооружение. Но оказалось, что что-то пошло не так. Давайте говорить, что первый блин комом. Будем надеяться, что компетентные органы исправят все недостатки. Но если мы будем таким образом встречать гостей в 2018 году, то мне как послу будет немножко стыдно", — заявил Губерниев.