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Сборная Чехии победила Катар в товарищеском матче

Футбол

Сборная Чехии одержала победу с минимальным счётом над сборной Катара в товарищеском матче. Встреча прошла в Дохе на стадионе «Абдулла бин Нассер бин Халифа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карела Яролима.

Единственный гол на 15-й минуте матча забил полузащитник «Удинезе» Антонин Барак.

Напомним, по итогам квалификационных матчей чемпионата мира 2018 года ни сборная Чехии, ни сборная Катара не смогли выйти на турнир в России. Катар примет следующий чемпионат мира, который пройдёт в 2022 году.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 ноября 2017, суббота. 19:30 МСК
Катар
0 : 1
Чехия
0:1 – Барак – 15
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Катара - Футбол Сборная Чехии — Футбол товарищеские матчи
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