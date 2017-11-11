Сборная Чехии победила Катар в товарищеском матче

Сборная Чехии одержала победу с минимальным счётом над сборной Катара в товарищеском матче. Встреча прошла в Дохе на стадионе «Абдулла бин Нассер бин Халифа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карела Яролима.

Единственный гол на 15-й минуте матча забил полузащитник «Удинезе» Антонин Барак.

Напомним, по итогам квалификационных матчей чемпионата мира 2018 года ни сборная Чехии, ни сборная Катара не смогли выйти на турнир в России. Катар примет следующий чемпионат мира, который пройдёт в 2022 году.