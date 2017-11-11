Созин: сборная России с Аргентиной вообще не играла, нельзя это назвать футболом

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал поражение национальной команды России в товарищеском матче с Аргентиной (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Стоит ли оставаться политкорректным, говоря об этом матче, как делают все, кто высказывается? Или всё-таки кто-то должен сказать правду? Пусть политкорректность выдерживают высшие чины, а со стороны это нельзя было назвать футболом.

Я увидел шикарный стадион, сделанный за абсолютно вменяемые деньги и за внятные сроки. Без истерик, выдвижных полей и съеденных бакланами крыш. Болельщики были великолепны. 75 000 людей пришли болеть за футбольную сборную. Внутри настолько всё комфортно! Слышал, что были некоторые проблемы с выходом. Возможно. И запускали сложно. Но это организация матча и по ней вопросы были. Что касается стадиона, то надо снять шляпу перед Собяниным и теми, что отвечал за строительство. «Лужники» — стадион номер один в стране. Кто бы ни кивал на «Крестовский», пусть придут сюда.

Но на этом прекрасном стадионе нам показали только, как играет сборная Аргентина. Не знаю, что может сказать тренерский штаб. Сыграли ли мы трусливо? Боялись ли? Сборная России вообще не играла. Не била по воротам, не обыгрывала соперника, не подавала и не навешивала. Мы не прессинговали и не создавали остроту. Ушли на свою половину поля и смотрели, что будет. Любая острая передача — опасный момент у наших ворот. Если бы не Акинфеев, было бы 0:5. И если бы Аргентине надо было бы забить, она бы это сделала. А у нас даже не было намёков на то, чтобы подойти к воротам.

Понятно, что аргентинцы сильные. Но тогда давайте выбирать себе в соперников сборные Беларуси и Вьетнама. Если мы испугались играть с Аргентиной, тогда вопрос к тренерскому штабу. Но, на мой взгляд, просто наша сборная играет вот так. То есть никак. Нельзя это назвать футболом. Осталось несколько месяцев до чемпионата мира, но на уровне сборной Аргентины мы не можем и не готовы играть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.