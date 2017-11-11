Лёв: сборная Германии сыграла с Англией абсолютно прекрасно

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 0:0.

«Обе команды были очень сфокусированны, организованно действовали на поле и почти не давали сопернику возможностей для контратак. Думаю, игра всем понравилась. Тем не менее в первом тайме у нас были хорошие моменты. Три или четыре очень хороших шанса за тайм — это много для такой игры, так что я доволен.



Выступление команды было абсолютно прекрасным. Илкай Гюндоган хорошо проявил себя и доказал, что он классный футболист. Но ему нужно еще несколько игр, чтобы полностью попасть в ритм», — цитирует Лёва Sportsmole.

Видео доступно на канале FA в YouTube.