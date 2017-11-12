Сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в первом стыковом матче европейской квалификации за право на участие в чемпионате мира — 2018. Встреча проходила в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме соперники показали закрытый футбол, но у сборной Дании всё же возникло несколько неплохих моментов. После перерыва рисунок игры не изменился, из-за высокого процента брака остроты практически не возникало.

Ответный матч между этими командами состоится 14 ноября в Ирландии.