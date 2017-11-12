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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в первом стыковом матче

Футбол

Сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в первом стыковом матче европейской квалификации за право на участие в чемпионате мира — 2018. Встреча проходила в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме соперники показали закрытый футбол, но у сборной Дании всё же возникло несколько неплохих моментов. После перерыва рисунок игры не изменился, из-за высокого процента брака остроты практически не возникало.

Ответный матч между этими командами состоится 14 ноября в Ирландии.

ЧМ-2018 - Европа. Плей-офф
11 ноября 2017, суббота. 22:45 МСК
Дания
0 : 0
Ирландия
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Дании - Футбол Сборная Ирландии — Футбол ЧМ-2018
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