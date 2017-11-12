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Сильва забил 700-й гол сборной Испании и свой 35-й в национальной команде

Футбол

Атакующий полузащитник сборной Испании Давид Сильва, отметившийся дублем в ворота национальной команды Коста-Рики (5:0) в товарищеском матче, стал автором нескольких достижений. Так, его первый гол на 51-й минуте встречи в Малаге стал юбилейным, 700-м для сборной Испании, сообщает издание AS.

Благодаря своему дублю Сильва вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, записав свой актив 35 голов. По этому показателю игрока «Манчестер Сити» опережают Фернандо Торрес (38 голов), Рауль (44) и Давид Вилья (59).

Кроме того, Сильва стал лучшим бомбардиром сборной Испании за время работы во главе тренерского штаба Хулена Лопетеги, забив 11 голов. За этот период Альваро Мората стал автором семи мячей, а Иско забил шесть голов.

Испания забила пять голов Коста-Рике перед матчем с Россией
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Коста-Рики - Футбол Давид Сильва
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