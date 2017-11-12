Васин: обидно, что пропустили от Аргентины из-за ошибки судьи, но счёт по делу

Защитник сборной России Виктор Васин прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1) Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Сейчас уже готовимся к Испании, провели восстановительную тренировку. Аргентина хорошо контролировала игру, знали, что предстоит тяжёлый матч. Обидно, что пропустили из-за ошибки судьи, но счёт по делу. У Месси запредельный уровень. Сыграть с излишней скромностью против него желания не было. Никаких послаблений.

Не вижу большой разницы между Бельгией, Португалией и Аргентиной. Все сборные сильные. Сейчас будем готовиться к Испании, разбирать их. Тяжело ли играть с владением в 25 %? Конечно, тяжело. Ты больше бегаешь, обороняешься. Физически чуть сложнее», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.