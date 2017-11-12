Арнаутович: у большинства критиков нет работы, нормальной жизни и идей

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович отреагировал на критику в свой адрес в связи с неудачной игрой.

«У большинства критиков нет работы, а также, возможно, нормальной жизни и идей. Я уважаю каждого настоящего болельщика, так что не поймите меня неправильно. Они были рады, что я приехал в „Вест Хэм“, потому что я отлично играл за „Сток Сити“. Но они видят только то, что происходит на стадионе, они не видят, что вы делаете на тренировках и на базе.



Я очень мотивирован и знаю, что у меня сильный характер, я знаю, что смогу вернуться на свой уровень. Я ничего не потерял, я не нахожусь в кризисе. «Вест Хэм» может рассчитывать на меня на все 100 %», — цитирует игрока Laolа1.