Маротта: VAR может помочь узаконить победы «Ювентуса»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал введение с этого сезона в Италии систему видеопомощника арбитра (VAR).

«Независимо от этого, мы обязаны каждый раз побеждать. Команда построена для скудетто, все остальные варианты будут для клуба поражением.

Мы не боимся VAR, на самом деле система может помочь узаконить наши победы. Проблема сильных заключается в том, что успех порождает зависть. Кроме того, во многих клубах нет культуры принятия поражения», — цитирует Маротту Il Giornale.