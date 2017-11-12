Нани: у Симоне Индзаги есть всё необходимое, чтобы стать великим тренером

Полузащитник «Лацио» Луиш Нани высоко оценит тренерские способности наставника римлян Симоне Индзаги.

«У него есть всё необходимое, чтобы стать великим тренером. Он всесторонне развитый специалист, но меня действительно поражает то, как Симоне удаётся мотивировать каждого игрока на каждый матч.

Четвёртое место в таблице неслучайно, но нам нужно оставаться наверху, а это весьма нелегко. Любая цель реальна, даже скудетто, но сейчас нет смысла говорить об этом. Если бы до конца сезона оставалось пять туров, тогда да, но сейчас ещё слишком рано", — цитирует Нани Gazzetta dello Sport.