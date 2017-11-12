Организаторы матча Россия — Аргентина в «Лужниках» проанализируют итоги работы

Заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поручил сегодня представителям Минспорта, МВД, правительства Москвы, РФС и оргкомитета ЧМ-2018 тщательно проанализировать итоги работ по организации товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1), который стал первым для обновленной после масштабной реконструкции Большой спортивной арены «Лужники».

Необходимо решить все открытые вопросы и сделать выводы с прицелом на предстоящий будущим летом Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, подчеркнул вице-премьер.

«Матч в «Лужниках» стал первым за четыре года подобным тестом для всех служб и ведомств, ответственных за проведение спортивных и зрелищных мероприятий. Арена была серьёзно обновлена, а на территории спорткомплекса и вблизи от него продолжается ряд строительных работ, которые также потребовали корректировок плана организации матча.

Тем не менее, необходимо тщательно проанализировать все аспекты организации вчерашнего матча и проделать соответствующую работу над ошибками, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность болельщиков при посещении «Лужников» в будущем", — заявил Мутко.