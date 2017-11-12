Хайнкес исключил возможность продления контракта с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес исключил возможность продления контракта с мюнхенским клубом.

Напомним, что 72-летний специалист возглавил «Баварию» в октябре после увольнения Карло Анчелотти. Контракт Хайнкеса рассчитан до конца сезона-2017/18.

На вопрос о возможности остаться на посту главного тренера «Баварии» на длительный срок Хайнкес ответил: «Нет, это невозможно», — сообщает интернет-издание Goal.

После того как Хайнкес в начале октября возглавил «Баварию», мюнхенская команда одержала семь побед в семи матчах.