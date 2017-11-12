Талалаев: лидеры те, у кого начальники или спортивные директора бывшие арбитры

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после поражения от «Енисея» (0:2) в Красноярске в матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги высказал недовольство работой арбитра встречи Сергея Куликова. Напомним, что у «Тамбова» были удалены двое игроков, а пресс-конференция Талалаева началась с перепалки с журналистами, двое из которых покинули зал.

«Вы знаете, когда ещё назначили этого арбитра, я просто посмотрел: этот арбитр шесть раз обслуживал матчи «Тамбова» – ни разу «Тамбов» не выиграл. На 20-й минуте я сказал на скамейке, что без удаления мы сегодня не уйдём. Есть совпадения, а есть анализ. Мы играли до этого с «Оренбургом» — пенальти, с «Крыльями» — пенальти. Приехали к вам — два удаления. С командами, которым нужнее Премьер-Лига. Обсуждать есть десятки людей, которые разберутся в этих эпизодах и логически обоснуют назначение всех карточек — будет сколько угодно. Я вам просто объясню: в прошлом году мы играли с Хабаровском такую же игру, им просто было нужнее. Тоже поставили пенальти в наши ворота. Если брать факты о предвзятом судействе — мне не понравилось судейство и я говорю почему. Я не считаю, что этот поединок был излишне жесток, максимум по 20 фолов с той и другой стороны. Перед этим мы играли с «Балтикой», с их стороны было 30 фолов. У нас нет чётких требований сформулированных — за что даётся жёлтая карточка, а за что нет. И обращаюсь всё время к этому. Я обещал до зимы судей не трогать, но сегодня вышел утром из гостиницы — "-18", и уши свернулись в трубочку. Это был первый посыл. Второй момент. Нет никаких чётких и жёстких правил, регламентов, как мы общаемся на пресс-конференции. Я могу задавать встречные вопросы, чтобы услышать ваше мнение и ответить на все ваши вопросы. Но сейчас и в Премьер-Лиге, и в первой лиге лидируют команды, у кого начальники команды или спортивные директора бывшие арбитры. Сухина в «Локомотиве», у вас Егоров. Опять вы будете говорить, что это случайность? Мне мало что.



К игре. Мы так плохо ещё не начинали ни одного первого тайма. Чтобы вот так нас гоняли первые 20 минут — такого не было. Причины? Они в том же заключаются, с чего я начал. Мы самая молодая команда лиги, в 2013 году только создался клуб, ещё нет такого опыта играть с грандами, которые ставят серьёзные задачи и которым нужнее Премьер-Лига, как они считают. Второе. Признаю, что тренерский штаб «Енисея» переиграл нас. Увидев трёх центральных полузащитников, мы начали планировать, что основные акценты в игре будут сделаны на центр поля. Нас переиграли во взаимодействии 3-2 на флангах. В перерыве мы эту остроту перекрыли и играли неплохо до второго удаления. В первом тайме причина в том же, что вчера была у сборной России. Команда выходит, не веря в свои силы. Ещё раз: а) тактически переиграли, б) не сумели найти нужные слова, чтобы выйти с таким же настроем, как дома мы играли с вашей командой. Третий момент. Это о гостеприимстве. Если не идти на какие-то мелочи и использовать всё в свою пользу… Вчера мы приехали на тренировку, тренировались — манеж не поливали. Пока мы не можем содержать три состава. На сегодняшний день, чтобы успешно выступать, нужно: а) 30 равных человек, как у вас, чтобы на жидком поле были габаритные футболисты, б) играть нормальный матч чемпионата на искусственном поле и c) играть в манеже, где требуются маленькие резкие футболисты, как игроки сборной. Тот же Камеш, который использует моменты. Ещё раз, я почему обращаюсь всё время к журналистам — ну не осталось людей такого уровня, как раньше были Кучеренко, Лысенко, Тимошин, которые анализируют игру. В основном анализируют то, что говорят. Футбол там, на поле, а говорят вокруг. Например, если проанализировать команды, кто больше всего отбирает на чужой половине (отборы, подборы, перехваты), поверьте мне, не «Енисей» будет лидером. Есть другие команды, которые умеют делать это лучше. Тот же «Олимпиец». Вы берёте контролем мяча, безусловно, мы сегодня проиграли в этом компоненте. Скорость, перемещение мяча — ваша команда лучшая в лиге в этом. Квалификация лучшая в лиге. Можно ли бороться? Ввосьмером против десятерых — точно нельзя. Мои впечатления по игре я вам высказал. Есть моменты, в которых мы проиграли. Но если для того, чтобы обыграть «Тамбов», «Енисею» нужно удаление двух футболистов, значит кто-то признаёт и нашу силу. Я очень рад. Всё.

Какой смысл оспаривать судейские решения? Этот человек шесть игр утопил нас, в седьмой будет что-то другое? У него что-то изменится в голове? Там есть люди, которые должны думать, а они закрывают на это глаза. Пускай они решают. Какой смысл? Ничего не будет. У нас такая же игра была в «Оренбурге» — сломали Дорожкина, удалили, назначили пенальти. Здесь то же самое. Трех футболистов убрали, плюс Рыбин сломан. Выходите побыстрее в Премьер-Лигу, а мы будем бороться своим рангом, чтобы живые футболисты на остальные игры оставались.

Футболист Кашчелан играл в мяч, соперника не видел. Тот выскочил на опережение. Давать здесь жёлтую карточку можно в том случае, если есть огромное желание найти момент. Если вы играли в футбол: если мяч висит в воздухе, то вы концентрируетесь на мяче, а не на том, кто бежит сзади. Может, попал в лицо, но футболист играл в мяч. Я поблагодарил своих игроков за второй тайм, но устрою серьёзный нагоняй за то, что было в первом", — приводит слова Талалаева официальный сайт «Енисея».