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Вице-президент «Вест Хэма»: убрать Билича – одно из сложнейших решений за 25 лет

Футбол

Вице-президент «Вест Хэм Юнайтед» Каррен Брэди прокомментировала решение руководства клуба об увольнении главного тренера команды хорватского специалиста Славена Билича.

«Билич является честным и порядочным специалистом, который был полностью предан «Вест Хэму». Решение об увольнении такого достойного человека стало одним из самых сложных для руководства клуба за последние 25 лет», — цитирует Брэди The Sun.

Славен Билич работал в «Вест Хэме» с 2015 года. Его преемником на посту главного тренера лондонской команды стал Дэвид Мойес.

Совладелец «Вест Хэма» жалеет, что не уволил Билича раньше
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Дэвид Мойес Славен Билич
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